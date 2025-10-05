;

Ataque armado en Renca: joven de 23 años muere tras balacera en plena calle

Además, otra víctima, también mujer, se encuentra gravemente herida tras los hechos.

Un violento ataque armado ocurrido en plena vía pública de la comuna de Renca dejó una persona fallecida y otra gravemente herida durante la tarde del sábado, en un hecho que la Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones califican como una acción directa contra un grupo de jóvenes del sector.

Según los antecedentes entregados por el fiscal Jorge Cáceres, el ataque se registró alrededor de las 17:30 horas en la intersección de avenida Presidente Salvador Allende con calle Chungará, cuando un vehículo blanco llegó hasta el lugar y desde el asiento del copiloto descendió un sujeto que abrió fuego contra tres personas.

ADN

FISCALÍA ECOH

Dos de ellas, de 23 y 24 años, resultaron heridas a bala; una falleció poco después. Ambas fueron trasladadas por vecinos a centros asistenciales”, explicó el persecutor.

Revisa también

ADN

El persecutor confirmó que las víctimas eran chilenas y residentes de la comuna, y que mantenían un vínculo de amistad. “No hay parentesco entre ellas, pero sí eran conocidos o vecinos del sector”, señaló.

Cáceres añadió que tanto el fallecido como el herido registran antecedentes policiales, lo que abre diversas hipótesis respecto al origen del ataque.

De acuerdo con las imágenes revisadas por el equipo investigador, al menos dos personas viajaban en el vehículo. Uno de ellos descendió armado y disparó en contra del grupo. “No hubo intercambio de disparos. Fue una acción directa en contra de estas tres personas”, sostuvo el fiscal, quien confirmó que un tercer joven logró escapar ileso y será citado a declarar.

La Fiscalía y la Brigada de Homicidios Metropolitana trabajan en el análisis de evidencia balística, videos de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos.

