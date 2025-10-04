;

La tajante respuesta de Marité Matus ante pregunta sobre posible reconciliación con Arturo: “Créeme que...”

Desde Europa, la influencer respondió con firmeza a un seguidor que sugirió un reencuentro con el futbolista.

Verónica Villalobos

Santiago

De vacaciones en Europa, Marité Matus ha compartido con sus seguidores imágenes de su paso por distintas ciudades, generando interacción y comentarios en redes sociales.

Sin embargo, una consulta sobre su vida privada marcó la pauta de su última publicación desde Venecia.

Una seguidora insinuó que tarde o temprano volvería con su exesposo, Arturo Vidal, con quien estuvo casada por diez años. La creadora de contenidos no dudó en responder de manera categórica: “Créeme que no”.

La influencer también se refirió a la posibilidad de abrirse nuevamente al amor, tras su reciente quiebre con Camilo Huerta.

En esa línea, aclaró que hoy está atravesando un proceso personal: “Estoy viviendo un proceso de duelo, y ahora mismo no pienso en volver a enamorarme. Creo que cada cosa tiene su tiempo, y hoy estoy enfocada en sanar y en reencontrarme conmigo misma”, expresó.

