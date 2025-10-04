La tajante respuesta de Marité Matus ante pregunta sobre posible reconciliación con Arturo: “Créeme que...”
Desde Europa, la influencer respondió con firmeza a un seguidor que sugirió un reencuentro con el futbolista.
Santiago
De vacaciones en Europa, Marité Matus ha compartido con sus seguidores imágenes de su paso por distintas ciudades, generando interacción y comentarios en redes sociales.
Sin embargo, una consulta sobre su vida privada marcó la pauta de su última publicación desde Venecia.
Una seguidora insinuó que tarde o temprano volvería con su exesposo, Arturo Vidal, con quien estuvo casada por diez años. La creadora de contenidos no dudó en responder de manera categórica: “Créeme que no”.
Revisa también
La influencer también se refirió a la posibilidad de abrirse nuevamente al amor, tras su reciente quiebre con Camilo Huerta.
En esa línea, aclaró que hoy está atravesando un proceso personal: “Estoy viviendo un proceso de duelo, y ahora mismo no pienso en volver a enamorarme. Creo que cada cosa tiene su tiempo, y hoy estoy enfocada en sanar y en reencontrarme conmigo misma”, expresó.