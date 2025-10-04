;

FOTO. Princesa Alba sufre accidente en ensayo de “Fiebre de Baile”

La cantante debió ser trasladada a un recinto médico tras un percance durante los ensayos del programa de CHV.

Verónica Villalobos

Princesa Alba sufre accidente en ensayo de “Fiebre de Baile”

Santiago

Durante la jornada de este viernes, la artista nacional Princesa Alba, participante del espacio televisivo “Fiebre de Baile”, sufrió una lesión mientras practicaba una de sus rutinas de baile. El incidente obligó a detener inmediatamente la grabación y activar los protocolos de emergencia del canal.

Revisa también

ADN

De acuerdo con lo informado por La Cuarta, la cantante presentó una “pequeña torcedura” y fue llevada a un centro asistencial para recibir evaluación médica. La producción de CHV resolvió suspender momentáneamente los ensayos para evitar mayores complicaciones en la recuperación de la intérprete.

La propia Princesa Alba confirmó la situación a través de sus redes, donde compartió una imagen recibiendo atención y agradeció la preocupación de sus seguidores, asegurando que se encuentra en buen estado y con ánimo de continuar en competencia.

ADN

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad