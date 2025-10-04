Princesa Alba sufre accidente en ensayo de “Fiebre de Baile”

Santiago

Durante la jornada de este viernes, la artista nacional Princesa Alba, participante del espacio televisivo “Fiebre de Baile”, sufrió una lesión mientras practicaba una de sus rutinas de baile. El incidente obligó a detener inmediatamente la grabación y activar los protocolos de emergencia del canal.

Revisa también Princesa Alba sorprende con rockera faceta: tiene una banda de rock alternativo que ya cuenta con un EP de 5 canciones

De acuerdo con lo informado por La Cuarta, la cantante presentó una “pequeña torcedura” y fue llevada a un centro asistencial para recibir evaluación médica. La producción de CHV resolvió suspender momentáneamente los ensayos para evitar mayores complicaciones en la recuperación de la intérprete.

La propia Princesa Alba confirmó la situación a través de sus redes, donde compartió una imagen recibiendo atención y agradeció la preocupación de sus seguidores, asegurando que se encuentra en buen estado y con ánimo de continuar en competencia.