Vuelve la lluvia a Santiago tras el calor: a esta hora comienzan las precipitaciones en la Región Metropolitana hoy sábado

Santiago de Chile inicia este sábado 4 de octubre de 2025 con un ambiente fresco y nublado. Según la Dirección Meteorológica de Chile, a las 10:40 horas la temperatura en la capital alcanzaba los 13,2 °C, con cielos cubiertos y viento moderado.

Se espera que la máxima diaria llegue a los 16 °C, mientras que la mínima se ubicó cercana a los 10 °C durante la mañana

Durante el día, el cielo permanecerá mayormente nublado, con viento que podría variar entre 25 y 40 km/h hacia la tarde. Si bien las temperaturas son moderadas para esta época de primavera, los capitalinos deberán estar atentos a cambios abruptos en el clima.

El pronóstico indica que las condiciones podrían complicar el desplazamiento y generar algunas molestias para quienes permanezcan al aire libre.

¿A qué hora llueve en Santiago?

Por la noche, se anticipa un giro en las condiciones meteorológicas. El meteorólogo Gianfranco Marcone, del canal 13, detalló que los chubascos en Santiago comenzarán alrededor de las 21:00 horas, extendiéndose de manera intermitente hasta la mañana del domingo.

Aunque las precipitaciones no serán intensas, se caracterizarán por ser de “gota grande, caída violenta y segmentada”, lo que podría afectar a los transeúntes y generar precaución al conducir.

Marcone también señaló que, junto con los chubascos, se esperan ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, especialmente en sectores oriente y sur de la capital. Sin embargo, descartó la ocurrencia de tormentas eléctricas en la zona central del país, aunque sí advirtió sobre eventos más severos en el sur, específicamente en Los Ríos, Los Lagos, La Araucanía y Biobío.

Los próximos días

Para el domingo, se espera que Santiago experimente el día más frío de la semana, con mínima de 8 °C y máxima de 17 °C, con cielos nublados y lluvias ligeras. De cara a la próxima semana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando hasta 28 °C el miércoles, con cielos mayormente despejados y sol pleno.