Víctimas son niños de 6 y 10 años: qué se sabe del fatal choque registrado en la Ruta 78

Una jornada marcada por la tragedia se vivió la noche de este viernes en la Ruta 78, donde un grave accidente de tránsito dejó como saldo la muerte de dos niños y cuatro adultos lesionados.

El hecho ocurrió cerca de las 22:20 horas, a la altura del kilómetro 41,9 de la vía, en dirección a Santiago, cuando dos automóviles menores colisionaron en circunstancias que aún se investigan.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, en el primer vehículo viajaban dos ocupantes —conductor y acompañante—, quienes fueron derivados al Hospital de Melipilla con lesiones, pero fuera de riesgo vital.

En tanto, en el segundo automóvil se desplazaban cuatro personas: el conductor, que resultó ileso; una acompañante con heridas graves y en riesgo vital; además de dos menores de edad que fallecieron producto del impacto.

Se trata de un niño de 10 años, que murió tras ser ingresado al Hospital de Melipilla, y una niña de 6 años que perdió la vida en el mismo lugar del accidente.

Equipos de emergencia y bomberos acudieron al sitio para asistir a los heridos y apoyar las labores de rescate. El tránsito debió ser suspendido por varias horas en el sector de El Monte, mientras la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito realizaba los peritajes correspondientes.

Posteriormente, la concesionaria informó que la ruta fue restablecida, reiterando el llamado a conducir con precaución y a respetar los límites de velocidad para evitar nuevos hechos de esta magnitud.