;

Víctimas son niños de 6 y 10 años: qué se sabe del fatal choque registrado en la Ruta 78

El impacto entre dos vehículos dejó además una mujer con riesgo vital y obligó a suspender el tránsito por varias horas.

Nelson Quiroz

Captura

Captura

Una jornada marcada por la tragedia se vivió la noche de este viernes en la Ruta 78, donde un grave accidente de tránsito dejó como saldo la muerte de dos niños y cuatro adultos lesionados.

El hecho ocurrió cerca de las 22:20 horas, a la altura del kilómetro 41,9 de la vía, en dirección a Santiago, cuando dos automóviles menores colisionaron en circunstancias que aún se investigan.

ADN

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, en el primer vehículo viajaban dos ocupantes —conductor y acompañante—, quienes fueron derivados al Hospital de Melipilla con lesiones, pero fuera de riesgo vital.

Revisa también

ADN

En tanto, en el segundo automóvil se desplazaban cuatro personas: el conductor, que resultó ileso; una acompañante con heridas graves y en riesgo vital; además de dos menores de edad que fallecieron producto del impacto.

Se trata de un niño de 10 años, que murió tras ser ingresado al Hospital de Melipilla, y una niña de 6 años que perdió la vida en el mismo lugar del accidente.

Equipos de emergencia y bomberos acudieron al sitio para asistir a los heridos y apoyar las labores de rescate. El tránsito debió ser suspendido por varias horas en el sector de El Monte, mientras la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito realizaba los peritajes correspondientes.

Posteriormente, la concesionaria informó que la ruta fue restablecida, reiterando el llamado a conducir con precaución y a respetar los límites de velocidad para evitar nuevos hechos de esta magnitud.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad