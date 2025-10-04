“Solo quise salvarlos para que no sufrieran”: revelan impactante carta y mensajes de madre acusada de doble parricidio en Chiguayante

Este viernes la Fiscalía entregó nuevos antecedentes en la investigación por el doble parricidio ocurrido en Chiguayante, región del Biobío, donde una mujer de 64 años permanece en prisión preventiva acusada de dar muerte a sus dos hijos adultos.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Daniel Tobella expuso el hallazgo de una carta manuscrita que la imputada habría dejado a su hermano.

Detención de madre investigada por doble parricidio en Chiguayante Ampliar

El texto, encontrado en la vivienda familiar, incluye frases que reflejan una despedida y disposiciones sobre bienes, sin una confesión explícita del crimen.

“Solo nos adelantamos. Nos vamos felices como en el fútbol, nos retiramos en nuestro mejor momento. Yo feliz de estar junto a mis dos hijos que amo”, señala parte del escrito.

La mujer también dejó instrucciones respecto a la casa, objetos personales e incluso peticiones sobre herencias, lo que, según el Ministerio Público, evidencia una planificación previa a los hechos.

“No llores por favor...”

En paralelo, se revelaron mensajes enviados al esposo de la acusada tras el ataque, en los que ella expresaba arrepentimiento y justificaba su actuar: “Perdóname, no quería que tú sufrieras. Solo quise salvarlos para que no sufrieran más, no llores, por favor. Te quiero mucho”, escribió antes de huir con el perro de la familia.

La investigación determinó que los homicidios fueron cometidos con dos armas de fuego distintas, ambas disparadas a corta distancia y dirigidas a la cabeza de las víctimas: Marta Pereira Franco, de 39 años, quien falleció en el lugar, y su hermano Hugo, de 35, quien murió días después en el Hospital Regional de Concepción.

El fiscal Tobella solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue acogida por el tribunal, mientras se fijó un plazo de cinco meses para la investigación. Dentro de ese periodo se realizarán peritajes psiquiátricos que serán determinantes para establecer la imputabilidad de la acusada.

La defensa, en tanto, planteó la hipótesis de un “suicidio ampliado”, una figura conocida en la psiquiatría forense que alude a homicidios cometidos bajo la idea de “proteger” a familiares en un contexto de depresión grave o trastornos psicológicos severos.