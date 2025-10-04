El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Millonario robo a casa en La Reina: delincuentes huyen con autos y joyas por $180 millones

Un millonario robo afectó durante la madrugada de este sábado a un domicilio ubicado en la comuna de La Reina, donde desconocidos ingresaron a un condominio y lograron sustraer especies avaluadas en cerca de 180 millones de pesos.

De acuerdo con la información policial, los sujetos accedieron por la entrada principal del recinto y luego, mediante el uso de la fuerza, ingresaron a la vivienda.

OS-9 - Carabineros / Francisco Castillo Ampliar

Desde el interior se llevaron una colección de relojes exclusivos, perfumes y joyas, además de tres vehículos, cuyo avalúo elevó el perjuicio a la cifra millonaria.

Tras el hecho, personal de la Brigada especializada de la Policía de Investigaciones concurrió al lugar para realizar las primeras diligencias, en coordinación con el Laboratorio de Criminalística Central.

Allí se efectuó un levantamiento exhaustivo de evidencias, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad y el empadronamiento de testigos en el sector.

Las indagatorias continúan con el objetivo de establecer la identidad de los autores y determinar su eventual participación en el delito. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas.