Grave accidente en Ruta 78 deja dos menores fallecidos y cuatro adultos lesionados

Se trata de un choque de alta energía entre dos vehículos particulares a la altura de El Monte.

Mario Vergara

Un grave accidente de tránsito se registró cerca de las 22.20 de este viernes en la Ruta 78 (Autopista Santiago–San Antonio), a la altura del kilómetro 41,9 en dirección a Santiago, en el sector de El Monte.

Se trató de una colisión de alta energía entre dos vehículos menores que dejó como saldo dos menores de edad fallecidos, de 10 y 6 años, y tres personas lesionadas.

Ambos menores fallecidos se trasladaban en el mismo vehículo, junto a dos adultos. El segundo automóvil dejó dos personas lesionadas sin riesgo vital, según explicó el subteniente Jean Fonseca, oficial de ronda Prefectura Tránsito.

Todos los lesionados fueron trasladados hasta el Hospital de Melipilla para ser atendidos, con distintos niveles de compromiso vital.

Al lugar concurrieron voluntarios de Bomberos, personal de emergencias médicas y asistencia vial de la concesionaria, quienes trabajaron en la estabilización de los heridos y en el despeje de la vía.

