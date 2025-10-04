Esta mañana Carabineros recibió un alerta desde la central de monitoreo de la Autopista Central General Velásquez sobre individuos que colocaban piedras en la pista, a la altura de avenida Salvador Allende, en Lo Espejo.

Los objetos fueron usados para detener abruptamente un vehículo Mazda MX5 conducido por un hombre de 32 años, quien fue intimidado con armas blancas mientras los atacantes sustraían sus pertenencias.

Tras el hecho, personal policial auxilió a la víctima y recabó las características de los responsables, iniciando un rastreo por la zona. Gracias a patrullajes y coordinación con la concesionaria, se logró la detención de un hombre chileno de 44 años en calle Padre Hurtado esquina 17 Sur, quien portaba la totalidad de las especies robadas.

Desde la policía indicaron que el detenido posee antecedentes por robos y hurtos y será presentado en un segundo control de detención.

El comisario de la 11ª Comisaría de Lo Espejo, mayor Luis Segura, explicó que este tipo de delitos es inusual en la zona. “Estamos acostumbrados a ver el tipo de encerronas, pero desde el año 2021 que no veíamos este tipo de hechos, de poner objetos contundentes para la detención de los automovilistas, así que es algo muy novedoso". dijo.

El mayor detalló que, a pesar de que los atacantes intentaron llevarse varias pertenencias, el vehículo no era su objetivo principal y que se está trabajando con imágenes para identificar y detener a los demás involucrados, que podrían ser entre dos y tres personas. Entre los objetos sustraídos se encontraban billeteras y perfumes; el celular del conductor no fue alcanzado por los delincuentes.

Carabineros reiteró que el monitoreo de la autopista se mantiene de forma constante junto al personal de la concesionaria, con el objetivo de resguardar la seguridad de los conductores.

El llamado de la autoridad es a desplazarse con precaución y tranquilidad por la vía mientras continúan las investigaciones y los esfuerzos por dar con el paradero de los demás responsables.