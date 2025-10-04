;

“Queremos volver a los grandes encuentros familiares”: Sociedad Chilena del Derecho de Autor sobre conciertos por el Día de la Música Chilena

En distintos puntos del país se conmemoró el Día de la Música Chilena en honor al natalicio de Violeta Parra, con conciertos gratuitos y actividades organizadas por la SCD.

Cristóbal Álvarez

Sandra Zeballos

04 DE OCTUBRE 2025

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Durante este sábado 4 de octubre se celebró en todo el país el Día de la Música Chilena, fecha instaurada en honor al natalicio de Violeta Parra, quien nació hace 108 años. La jornada busca reconocer el talento y la trayectoria de artistas nacionales.

El evento central tuvo lugar en el Centro Cultural de Ñuñoa, donde la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) organizó una jornada al aire libre con entrada gratuita, donde familias y público de todas las edades se reunieron para disfrutar de una programación diversa que incluyó cuecas, música infantil y pop alternativo.

Entre las primeras presentaciones destacaron Caleuchístico, con repertorio infantil, y agrupaciones folclóricas locales. Luego fue el turno Yorka, recién regresadas de México, quienes interpretaron parte de su EP La Cumbita y su versión de Gracias a la vida, de Violeta Parra.

“Estamos muy contentas de ser parte de esta celebración. Venimos llegando de México, donde lanzamos un homenaje a la música chilena, y queríamos tocar aquí, al aire libre, con nuestra gente”, comentaron las hermanas Yorka.

“El que ama la música no puede faltar”

También se presentaron Dúo Alondra de Chile, La Combo Tortuga, Mauricio Redolés, Marlon Breeze, Camila Moreno y DrefQuila. Según René Calderón, primer vicepresidente de la SCD, el objetivo es recuperar el formato masivo de estas celebraciones.

Queremos volver a los grandes encuentros familiares. Este es un día para acercar la música a la gente y mostrar la diversidad artística que tenemos en Chile”.

Además de Ñuñoa, hubo actividades en distintas comunas: Javiera Parra se presentó en Lo Prado, Manuel García en La Pintana, y se rindió un homenaje a Tommy Rey en La Florida. También hubo espectáculos de música infantil en La Reina.

La programación cultural continuará con la Feria Pulsar 2025, que se desarrollará entre el 5 y el 7 de diciembre, reuniendo a artistas, escuelas de música y talleres de producción.

“Es un fin de semana donde la música se vive en todas sus formas. El que ama la música no puede faltar”, cerró Calderón.

