Mundial Sub 20: ¿qué partidos se juegan hoy 4 de octubre y quién transmite por TV? / VICTOR HUENANTE

Hoy, sábado 4 de octubre, continúa la actividad del Mundial Sub 20 en Chile.

La agenda de esta jornada dispone de cuatro partidos en dos jornadas dobles en dos regiones del país.

Grupo C

La programación del Mundial Sub 20 hoy 4 de octubre comenzará las 17:00 horas, con dos duelos en paralelo por el cierre de esta zona.

Uno será en el Elías Figueroa de Valparaíso, donde México enfrentará al clasificado Marruecos, encuentro que tendrá transmisión de D Sports.

En otro se desarrollará en el Estadio Nacional, recinto en que Brasil enfrentará a España. El partido será transmisión de ADN Deportes y por TV en la señal de D Sports.

Grupo A

Esta zona tendrá su resolución a contar de las 20:00 horas, con dos choques en paralelo.

Uno será en el Elías Figueroa de Valparaíso, donde Argentina enfrentará a Italia. El partido será transmisión de ADN Deportes, y por TV en las señales de Chilevisión y D Sports.

En otro se desarrollará en el Estadio Nacional, recinto en que Australia desafiará a Cuba. El partido será transmisión en la señal de D Sports.