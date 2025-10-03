Vendía alfajores en la calle, juega con un chileno en Argentina y hoy es la gran sorpresa en la nómina de su selección: “Jamás dejé de entrenar”

La selección de Argentina dio a conocer este viernes su nómina para disputar la fecha FIFA de octubre, donde el equipo que dirige Lionel Scaloni jugará dos partidos amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico.

Al margen de las figuras habituales de la “Albiceleste”, el nombre que sorprendió en el listado fue el de Lautaro Rivero, defensa de 21 años que milita en River Plate y que arrastra una historia de resiliencia que merece ser contada.

El zaguero central tuvo una dura infancia, que lo llevó a vender alfajores en la vía pública hasta pocos años antes de debutar en Primera División para poder llevar algo de plata a su hogar.

“Somos muy humildes y sacrificados; lo primero que quiero es que mi familia esté mejor y pueda tener todo lo que se merecen. Quiero verla bien a mi mamá, a mi papá y mis hermanos. Gracias a ellos estoy acá, luchando día a día. Tuve muchas cosas difíciles que superar y por ellos estoy a pleno“, declaró Rivero en una entrevista con el sitio oficial de River en 2022.

La emotiva historia de Lautaro Rivero

El defensor arribó al “Millonario” con 14 años y a fines de 2023, cuando estaba a punto de quedar libre, firmó su primer contrato profesional. Sin embargo, ante la falta de minutos en el primer equipo, optó por marcharse a préstamo a Central Córdoba a mediados de 2024.

En el cuadro cordobés, formó parte de la histórica hazaña del “Ferroviario” al consagrarse campeón de la Copa Argentina. Su nivel en Central Córdova fue tan alto que River decidió llevarlo de vuelta reforzar al plantel de Marcelo Gallardo en el Mundial de Clubes 2025 y lo blindó con contrato hasta 2028.

A finales de 2024, en una entrevista con Fox Sports Radio, Lautaro Rivero contó los momentos que tuvo que atravesar antes de brillar en el elenco de Núñez y ahora ser convocado a la selección argentina: “No solo alfajores, sino que también vendía flores. Iba al mercado central o a la salada a vender cuadernos. Eso lo hacía siempre cuando nos agarraban las vacaciones en las inferiores en River, yo me las pasaba vendiendo".

“Fue un proceso que me marcó la vida. Para mí y para mi futuro. A pesar de todo, jamás dejé de entrenar e ir a River. Sabía que en algún momento iba a solucionar mis problemas, pero también sabía que entrenando solo a la mañana no me iba a alcanzar”, agregó.