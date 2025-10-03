Ucrania vence a Paraguay, pero ambos se clasifican a octavos del Mundial Sub 20 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este viernes, en Santiago y Valparaíso, se resolvió la disputa del grupo B del Mundial Sub 20.

En el Estadio Nacional, Ucrania terminó consolidándose como líder de la zona tras imponerse a Paraguay.

Maskym Derkach abrió la cuenta para los europeos al minuto 46, pero César Miño igualó en favor de los albirrojos al minuto 69.

¡GOLAZO DE PARAGUAY!



César Miño remató desde fuera del área y marcó el 1-1 ante Ucrania.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/2hOCYwQTDJ — DSPORTS (@DSports) October 3, 2025

Sin embargo, a los 80 minutos, Matviy Ponomarenko puso el 2-1 que los instaló como líderes de grupo con 7 puntos.

¡GOLAAZO DE UCRANIA!



Matviy Ponomarenko desde afuera del área convirtió el 2-1 ante Paraguay.+#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/9XR4p76tzE — DSPORTS (@DSports) October 3, 2025

Paraguay, en tanto, tuvo que apelar a la diferencia de gol para quedarse con el segundo lugar, con 4 unidades.

Todo tras lo hecho por Corea del Sur, que con tantos de Kim Hyun-Min y Shin Min-Ha se impuso 2-1 a Panamá en Valparaíso, llegando a los mismos 4 puntos, pero sin poder entrar directo al haber empatado con los guaraníes.

El tanto de Kevin Walder fue insuficiente para los centroamericanos, que quedaron últimos y eliminados del Mundial Sub 20.