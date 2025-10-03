VIDEOS. Ucrania vence a Paraguay, pero ambos se clasifican a octavos del Mundial Sub 20
La diferencia de gol favoreció a los guaraníes para dejar terceros a Corea del Sur.
Este viernes, en Santiago y Valparaíso, se resolvió la disputa del grupo B del Mundial Sub 20.
En el Estadio Nacional, Ucrania terminó consolidándose como líder de la zona tras imponerse a Paraguay.
Maskym Derkach abrió la cuenta para los europeos al minuto 46, pero César Miño igualó en favor de los albirrojos al minuto 69.
Sin embargo, a los 80 minutos, Matviy Ponomarenko puso el 2-1 que los instaló como líderes de grupo con 7 puntos.
Paraguay, en tanto, tuvo que apelar a la diferencia de gol para quedarse con el segundo lugar, con 4 unidades.
Todo tras lo hecho por Corea del Sur, que con tantos de Kim Hyun-Min y Shin Min-Ha se impuso 2-1 a Panamá en Valparaíso, llegando a los mismos 4 puntos, pero sin poder entrar directo al haber empatado con los guaraníes.
El tanto de Kevin Walder fue insuficiente para los centroamericanos, que quedaron últimos y eliminados del Mundial Sub 20.