Inter de Milán golea al Cremonese y sigue luchando por la punta de la Serie A

La Serie A continúa con su emocionante desarrollo, ofreciéndonos interesantes partidos jornada a jornada que dejan mucho para analizar.

Ya se disputa la fecha 6 del torneo italiano y el Inter de Milán recibió al Cremonese en el Giuseppe Meazza, sacando adelante un cruce sin problemas.

Los ‘nerazzurri’ fueron amplios dominadores a lo largo del encuentro y se quedaron con la victoria por un marcador final de 4-1.

La apertura de la cuenta llegó de forma temprana, a los 6 minutos, en los pies de Lautaro Martínez, quien definió en las cercanías del área chica de zurda y de primera, sin marca, tras el centro de Ange-Yoan Bonny.

Poco más de media hora después, a los 38 minutos, fue el propio Bonny quien se vistió de goleador. Se lanzó al aire para cabecear en una especie de palomita tras un preciso centro atrás de Federico Dimarco dejándolo a quemarropa con el arquero.

Ya en el segundo tiempo, a los 55 minutos de juego, cayó el tercero por obra de Dimarco, quien sacó un potente y ajustado remate cruzado rasante desde fuera del área al ser asistido por Ange-Yoan.

El cuarto gol cayó a los 57 minutos en los pies de Nicolò Barella, quien pudo definir en solo en cercanías del área chica tras recibir una nueva asistencia de Ange-Yoan Bonny.

Sobre la hora, cerca al término del partido, Federico Bonazzoli convirtió el descuento a los 87 minutos. Remató en la entrada del área chica tras recibir un centro pasado de Jari Vandeputte.

Con este resultado, el Inter de Milán quedó cuarto en la liga con 12 puntos, mientras que el Cremonese se mantiene octavo con 9 unidades. Todo esto, a la espera de lo que puedan hacer los otros equipos.