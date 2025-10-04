Premier League: Manchester United vuelve a la victoria y derrota al Sunderland

La Premier League, considera la mejor liga de fútbol a nivel mundial, continúa con su apasionante desarrollo ofreciéndonos interesantes partidos jornada a jornada que dejan mucho para analizar.

Ya comenzó a disputarse la séptima fecha del torneo y Manchester United recibió al Sunderland en un cruce bisagra disputado en Old Trafford.

Los ‘Diablos Rojos’ se reencontraron con la victoria venciendo 2-0 a los ‘Black Cats’, dejando una buena imagen y con un dominio claro.

La apertura de la cuenta llegó a los 8 minutos en los pies de Mason Mount, quien controló y sacó una limpia volea a la entrada del área tras el centro de Bryan Mbeumo.

A los 31′ cayó el segundo tanto por obra de Benjamin Sesko, quien remató de primera un rebote que quedó en el área chica tras un tiro de esquina.

De esta manera, Manchester United quedó 8º en la Premier con 10 puntos, mientras que Sunderland se ubica 6º con 11 unidades. Esto, a la espera de lo que puedan hacer los otros equipos a lo largo de la fecha.