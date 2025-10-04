;

VIDEO. “No hay un nivel bajo en esta selección”: Nicolás Suárez sale en defensa del sistema y funcionamiento planteado por la Selección Chilena en el Mundial

El defensor se mostró firme y alineado con la propuesta impulsada por Nicolás Córdova.

José Campillay

La selección chilena Sub 20 logró avanzar a los octavos de final del Mundial que organiza en casa, aunque con más dudas que certezas.

‘La Roja’ cayó 2-1 frente a Egipto en el Estadio Nacional, pero aseguró su permanencia en el certamen gracias al criterio de fair play aplicado por la FIFA en el triple empate que se registró en el grupo.

La irregular campaña del equipo de Nicolás Córdova no ha estado exenta de cuestionamientos, sobre todo por las falencias ofensivas y la falta de consistencia en su juego. Sin embargo, dentro del plantel no todos comparten las críticas.

Nicolás Suárez, defensor de Colo Colo y pieza de la zaga juvenil, salió en defensa del entrenador y del estilo que han intentado desplegar en la cancha.

“Queríamos clasificar primeros, lamentablemente no se pudo, pero estamos preparados para disputar la siguiente fase”, comenzó diciendo el jugador tras el encuentro.

A pesar de la derrota, subrayó que la meta sigue siendo ambiciosa: “Nosotros aspiramos a ser campeones de este torneo”.

Suárez fue enfático al rechazar la idea de que Chile haya mostrado un bajo nivel en el campeonato. “No hay un nivel bajo en esta selección. Date cuenta de la posesión, de cómo sometemos a los equipos rivales y de las ocasiones que nos creamos”, señaló.

En esa línea, apuntó que la principal deuda ha sido la definición: “En cada partido tenemos cerca de diez ocasiones, y si no concretamos, no significa que no estemos generando”.

Suárez se muestra firme y alineado con la propuesta impulsada por el cuerpo técnico. “Cumplimos lo que nos pide el profe: siempre proponer, tener la posesión del balón y buscar el arco rival”, remarcó.

Ahora, La Roja Sub 20 ahora deberá enfocarse en los octavos de final, donde buscará mejorar su eficacia y disipar las dudas que dejó su accidentado paso por la fase de grupos.

