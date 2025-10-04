Garin se hace fuerte en Antofagasta y buscará este domingo su tercer título Challenger del año / Challenger Dove Men+Care

Cristian Garin respondió al favoritismo este sábado en las semifinales del Challenger de Antofagasta.

El 125 del mundo, segundo cabeza de serie del torneo, debió enfrentarse al paraguayo Daniel Vallejo, 268 del planeta, que venía de eliminar a Tomás Barrios en los cuartos de final.

Luego de dos quiebres por lado, “Gago” llevó el primer set al tie break, donde se impuso por 7-5.

Tras ello, el guaraní siguió mostrándose vulnerable con su saque, al punto que Cristian Garin concretó cuatro breaks para el 6/2 con que abrochó su paso a la final en Antofagasta tras 2 horas y 10 minutos.

Así las cosas, la tercera raqueta nacional aseguró su ascenso al puesto 114 del mundo y buscará este domingo su tercer título Challenger en el año, donde ya ganó en Mauthausen y Oeiras.

El argentino Facundo Díaz Acosta, 265° ATP, será el rival de Cristian Garin a contar de las 13:00 horas en la final del Challenger de Antofagasta.