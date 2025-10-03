;

Barrios cae y no puede concretar su choque con Garin en Antofagasta

El tenista nacional cayó de manera clara ante Daniel Vallejo.

Carlos Madariaga

En el Challenger de Antofagasta, la ilusión estaba instalada en torno a la opción de que hubiera una semifinal chilena.

Cristian Garin cumplió con su parte y se impuso a Hady Hadid, pero Tomás Barrios no pudo hacer lo propio.

El paraguayo Daniel Vallejo, 268 del mundo, sobrevivió al intercambio de quiebres entre el segundo y el sexto game, imponiéndose por 6/3 en el primer set.

Luego, Tomás Barrios no pudo volver a la pelea en el partido, mostrándose vulnerable con su saque, cuestión que le costó perder el siguiente parcial, y con ello el partido, con un claro 6/2.

Con esto, el nacional, cuarto cabeza de serie de Antofagasta, quedó eliminado del torneo. Su próximo desafío será la próxima semana, en el Challenger de Cali.

