Barrios cae y no puede concretar su choque con Garin en Antofagasta / Circuito Dove Men+Care

En el Challenger de Antofagasta, la ilusión estaba instalada en torno a la opción de que hubiera una semifinal chilena.

Cristian Garin cumplió con su parte y se impuso a Hady Hadid, pero Tomás Barrios no pudo hacer lo propio.

El paraguayo Daniel Vallejo, 268 del mundo, sobrevivió al intercambio de quiebres entre el segundo y el sexto game, imponiéndose por 6/3 en el primer set.

Luego, Tomás Barrios no pudo volver a la pelea en el partido, mostrándose vulnerable con su saque, cuestión que le costó perder el siguiente parcial, y con ello el partido, con un claro 6/2.

Con esto, el nacional, cuarto cabeza de serie de Antofagasta, quedó eliminado del torneo. Su próximo desafío será la próxima semana, en el Challenger de Cali.