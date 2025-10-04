Fórmula 1: George Russell se queda con la pole position de cara al Gran Premio de Singapur

La temporada 2025 de la Fórmula 1 continúa con su apasionante desarrollo y la mañana de este sábado George Russell logró una destacada pole position en la clasificación del Gran Premio de Singapur.

El piloto de Mercedes se posicionó por delante marcando un tiempo de 1:29.158 con su W16, sumando noticias positivas de cara a la carrera principal.

El británico se impuso por 0.182 segundos a Max Verstappen (Red Bull), quien había sido el más rápido en la tercera sesión de entrenamientos pero cerró segundo.

Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato, completó el podio con un tiempo de 1:29.524, manteniéndose en los puestos altos y reafirmando su gran año.

Kimi Antonelli, novato de Mercedes, sorprendió al clasificar cuarto con 1:29.537. Por su parte, Lando Norris (McLaren), cerró los cinco primeros con 1:29.586.

La clasificación fue marcada por la frustración de Verstappen, quien expresó que el tráfico de Norris en su última vuelta rápida le impidió luchar por la pole. Además, Mercedes mostró un rendimiento sólido, con Russell y Antonelli destacando en la parrilla de salida.

Respecto a otros pilotos destacados, Lewis Hamilton saldrá sexto con Ferrari y Charles Leclerc partirá séptimo. Isack Hadjar, novato de Racing Bulls, clasificó octavo, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) cierra el top 10.

La carrera principal del GP de Singapur en la Fórmula 1 está agendada para este domingo 5 de octubre a las 09:00 horas (de Chile).