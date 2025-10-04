Enel realizará cortes de luz este domingo 5 de octubre: siete comunas de la Región Metropolitana se verán afectadas / VICTOR HUENANTE

Enel anunció que este domingo 5 de octubre habrá cortes programados de luz en diferentes puntos de la Región Metropolitana.

La empresa explicó que estas interrupciones forman parte de un plan de mantenimiento para asegurar un mejor servicio eléctrico a los hogares.

Los trabajos se realizarán entre las 10:00 y las 17:00 horas , aunque los horarios podrían cambiar según las condiciones del terreno o del clima.

Concretamente, los cortes afectarán a sectores de Quilicura, Estación Central, Santiago, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Maipú y Peñalolén.

Santiago

Ampliar

Estación Central

Ampliar

Quilicura

Ampliar

Pedro Aguirre Cerda

Ampliar

Peñalolén

Ampliar

Maipú