Declaran Alerta Roja por incendio forestal en Monte Patria: más de 200 personas fueron evacuadas

Durante este sábado, un severo incendio forestal afectó al sector de Chaguaral Bajo, en la comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo.

Debido a la magnitud del siniestro, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja y ordenó la evacuación preventiva mediante el sistema SAE.

La medida permitió evacuar a unas 200 personas, principalmente desde la población Colliguay Bajo y el sector de Chaguaral Bajo, donde existía amenaza directa a las viviendas por la propagación de las llamas.

En el lugar trabajan múltiples unidades de Bomberos, además de brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y personal municipal.

Según información preliminar, el incendio ha consumido cerca de cuatro hectáreas y alcanzó al menos tres viviendas.

No se reportaron personas fallecidas ni lesionadas. Desde la municipaldidad coordinan apoyo a las familias afectadas y gestiona redes de contención en la zona.