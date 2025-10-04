VIDEO. Declaran Alerta Roja por incendio forestal en Monte Patria: más de 200 personas fueron evacuadas
Las labores de combate se han visto complicadas por los fuertes vientos y la vegetación del área.
Declaran Alerta Roja por incendio forestal en Monte Patria: más de 200 personas fueron evacuadas
00:57
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Durante este sábado, un severo incendio forestal afectó al sector de Chaguaral Bajo, en la comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo.
Debido a la magnitud del siniestro, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja y ordenó la evacuación preventiva mediante el sistema SAE.
La medida permitió evacuar a unas 200 personas, principalmente desde la población Colliguay Bajo y el sector de Chaguaral Bajo, donde existía amenaza directa a las viviendas por la propagación de las llamas.
Revisa también:
En el lugar trabajan múltiples unidades de Bomberos, además de brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y personal municipal.
Según información preliminar, el incendio ha consumido cerca de cuatro hectáreas y alcanzó al menos tres viviendas.
No se reportaron personas fallecidas ni lesionadas. Desde la municipaldidad coordinan apoyo a las familias afectadas y gestiona redes de contención en la zona.