Colo Colo enfrentará a Puerto Montt en duelo amistoso: venta de entradas, aforo, horario y quién transmite por TV / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Colo Colo intenta armar su calendario de amistosos entre medio de la paralización de la Primera División por el Mundial Sub 20.

Al respecto, los albos ya jugaron a puertas cerradas en el Santa Laura ante Unión Española.

Sin embargo, ya el próximo miércoles 8 de octubre, Colo Colo podrá tener público en tribunas, cuando visiten a Deportes Puerto Montt.

El “Cacique” jugará en el Chinquihue a contar de las 20:00 horas en aquella jornada. Este domingo comenzó la venta de entradas, donde, de un aforo autorizado de 9.500 personas, según información de ADN Deportes, ya se han vendido más de 6.000 tickets en el primer día.

El choque amistoso entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt tendrá transmisión por TV en la señal de ESPN y Disney+.