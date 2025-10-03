Matthei responde a apoyo de gobernador Paco (RN) a Kast: “No es el momento de la política extrema”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió este viernes al descuelgue de figuras de la derecha, tras el respaldo del gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN), al abanderado republicano José Antonio Kast.

La situación motivó la suspensión de la militancia de Paco por parte del Tribunal Supremo de Renovación Nacional.

Foto X @GoreAyP Ampliar

En un punto de prensa, Matthei destacó que, pese a estas decisiones, su campaña ha recibido un apoyo amplio. “Estamos llenos de correos y mensajes de personas que conocimos en otras candidaturas y que no siguen la determinación que él ha tomado, y que hoy nos han ofrecido su ayuda”, afirmó.

La candidata enfatizó que su estrategia busca un “Chile, un solo equipo”, donde personas de distintas posiciones políticas trabajen unidas en torno al futuro del país.

Consultada sobre la posibilidad de contar con simpatizantes de la centro-izquierda, Matthei señaló que su equipo ya incluye a personas que fueron ministros, subsecretarios y jefes de servicio durante gobiernos de la Concertación. “Respecto del futuro no tenemos ninguna, ninguna diferencia. Algunos miran el pasado por el retrovisor derecho, otros lo miran por el retrovisor izquierdo, pero lo importante es cómo avanzamos juntos para sacar a Chile adelante”, agregó.

La candidata valoró la transversalidad del apoyo recibido y subrayó que la política extrema no es la respuesta a los desafíos del país. “Creo que la mayoría de los chilenos entiende que este no es el momento de la política extrema, sino de conversar y trabajar juntos para enfrentar los problemas que tiene Chile”, concluyó.