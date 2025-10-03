Trump exige a Israel detener bombardeos en Gaza para negociar liberación de rehenes con Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este viernes a Israel detener de inmediato los bombardeos en la Franja de Gaza para crear condiciones seguras que permitan negociar la salida de los rehenes en manos de Hamás. El mensaje fue publicado en su red Truth Social, poco después de que el grupo islamista anunciara que acepta —en términos generales— el plan de paz impulsado por la Casa Blanca.

“Con base en la declaración de Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo es demasiado peligroso”, escribió Trump, quien agregó que “ya estamos negociando los detalles” pendientes. El mandatario adelantó, además, que difundirá un video explicando el curso de las conversaciones.

Hamás aseguró en un comunicado que liberará a todos los rehenes bajo los términos presentados por Washington y manifestó su disposición a negociar de inmediato los aspectos operativos del acuerdo. Más temprano, Trump había fijado un plazo hasta el domingo para que el grupo aceptara la propuesta, advirtiendo que, de no haber acuerdo, “se desatará un infierno como nunca antes se ha visto” contra la organización.

El plan de 20 puntos presentado el lunes en la Casa Blanca —que, según la narrativa oficial, cuenta con la aceptación del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu— incluye el cese inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes, y la formación de un gobierno de transición para Gaza supervisado por el propio Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair. La hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja.

Finalmente, el documento abre la puerta a negociar en el futuro un Estado palestino, opción que Netanyahu ha descartado públicamente. En este escenario, la exigencia de Washington de pausar los ataques se vuelve el factor clave para destrabar la liberación de rehenes y dar el primer paso hacia una posible reconfiguración política y de seguridad en Gaza.