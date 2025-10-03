Italia lanza nueva flotilla humanitaria hacia Gaza en medio de huelga general de protesta

Una nueva expedición de 11 embarcaciones zarpó desde distintos puertos de Italia rumbo a Gaza, con el objetivo de entregar ayuda humanitaria y llevar visibilidad internacional a la crisis palestina.

La flotilla, que incluye el buque más grande, el Conscience, transporta 18 toneladas de insumos y cuenta con 250 pasajeros provenientes de 25 países, entre ellos médicos y periodistas. Se espera que las naves lleguen a la Franja de Gaza en aproximadamente dos días.

La iniciativa surge tras el asalto de Israel a la Global Sumud Flotilla, ocurrido la noche del miércoles pasado, que generó indignación internacional, recogió El País.

Mientras tanto, Italia vive una nueva huelga general, no autorizada oficialmente, en protesta por el incidente. La paralización afecta transporte, educación y sanidad en varias ciudades del país, con manifestaciones que han reunido a más de dos millones de personas, según estimaciones sindicales.

En Roma, alrededor de 300.000 personas se concentraron frente al Coliseo; en Milán, 100.000. La huelga también ha provocado enfrentamientos con la policía en Bolonia, Milán y Salerno, además de interrupciones de vuelos en Pisa.

En paralelo, el Gobierno italiano informó la liberación de cuatro diputados detenidos por Israel durante el asalto a la flotilla. Marco Croatti, Annalisa Corrado, Arturo Scotto y Benedetta Scuderi llegaron a Roma este viernes tras gestiones diplomáticas del ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. Sin embargo, permanece detenido un quinto político italiano, Paolo Romano, consejero regional de Lombardía, que no es parlamentario.

El Conscience, de 68 metros y 1.029 toneladas, es propiedad de la Mavi Marmara Foundation, surgida de las indemnizaciones tras el ataque israelí a la nave turca Mavi Marmara en 2010, que dejó diez muertos. Este buque ya había sido atacado por drones en la costa de Malta el 2 de mayo, pero fue reparado y nuevamente puesto en la mar para liderar la misión humanitaria.