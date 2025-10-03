Estados Unidos hundió este viernes una lancha en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, en un operativo que, según las autoridades estadounidenses, dejó cuatro personas muertas.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, identificó a los fallecidos como “narcoterroristas” y aseguró que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

Hegseth publicó un video del ataque en su cuenta de X y explicó que la embarcación transportaba “cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar” a la población estadounidense.

Además, advirtió que estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

Este ataque se suma a al menos cuatro operativos similares realizados por EE. UU. desde septiembre en el Caribe, tres de ellos cerca de Venezuela y otro frente a República Dominicana.

Según la Casa Blanca, el presidente Donald Trump declaró al Congreso que su país se encuentra en un “conflicto armado” contra los carteles del narcotráfico, lo que otorgaría respaldo legal a estos operativos.