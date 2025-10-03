;

Había huido con la imputada: encuentran perro de familia víctima de doble parricidio en Chiguayante

Este viernes, la acusada por el doble crimen fue formalizada.

Alejandro Basulto

Nicolás Medina

Había huido con la imputada: encuentran perro de familia víctima de doble parricidio en Chiguayante

Había huido con la imputada: encuentran perro de familia víctima de doble parricidio en Chiguayante / Carabineros de Ñuble

En el marco de la investigación por el doble parricidio que remeció a la comuna de Chiguayante, se conoció un nuevo antecedente: la aparición del perro poodle negro que pertenecía a la familia afectada.

El hallazgo del can se produjo cuando fue ubicado junto al vehículo relacionado con la acusada, quedando bajo custodia de una familia que reside donde apareció el automóvil, con el compromiso de ser devuelto a los familiares legítimos, según fuentes de ADN.

El caso se dio a conocer a fines de septiembre, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por la conducta sospechosa de la mujer de 64 años imputada por el crimen. Ella fue detenida en un local comercial, donde portaba un arma no inscrita con cuatro municiones y dos vainas percutadas.

Revisa también:

ADN

Su hija, de 39 años, falleció en la vivienda familiar tras recibir impactos balísticos en la cabeza. En el mismo ataque resultó herido su hermano de 35 años, quien murió días después en el Hospital Regional de Concepción debido a la gravedad de las lesiones.

Este viernes el Juzgado de Garantía de Chiguayante determinó la medida cautelar de prisión preventiva para la imputada, acogiendo la solicitud de la Fiscalía. Además, fijó un plazo de cinco meses para la investigación del caso.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad