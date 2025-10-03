Había huido con la imputada: encuentran perro de familia víctima de doble parricidio en Chiguayante / Carabineros de Ñuble

En el marco de la investigación por el doble parricidio que remeció a la comuna de Chiguayante, se conoció un nuevo antecedente: la aparición del perro poodle negro que pertenecía a la familia afectada.

El hallazgo del can se produjo cuando fue ubicado junto al vehículo relacionado con la acusada, quedando bajo custodia de una familia que reside donde apareció el automóvil, con el compromiso de ser devuelto a los familiares legítimos, según fuentes de ADN.

El caso se dio a conocer a fines de septiembre, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por la conducta sospechosa de la mujer de 64 años imputada por el crimen. Ella fue detenida en un local comercial, donde portaba un arma no inscrita con cuatro municiones y dos vainas percutadas.

Su hija, de 39 años, falleció en la vivienda familiar tras recibir impactos balísticos en la cabeza. En el mismo ataque resultó herido su hermano de 35 años, quien murió días después en el Hospital Regional de Concepción debido a la gravedad de las lesiones.

Este viernes el Juzgado de Garantía de Chiguayante determinó la medida cautelar de prisión preventiva para la imputada, acogiendo la solicitud de la Fiscalía. Además, fijó un plazo de cinco meses para la investigación del caso.