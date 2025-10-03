;

“Negacionismo vergonzoso”: ministro Cordero responde a querella por caso de Bernarda Vera

El titular de Seguridad Pública defendió su gestión y calificó las acciones legales de la oposición en su contra como posible calumnia.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió este viernes a la querella presentada en su contra por el diputado Jorge Alessandri (UDI) y el abogado Pablo Toloza, tras la aparición de Bernarda Vera, la militante del MIR que figuraba como detenida desaparecida y que hoy viviría en Argentina.

En la instancia, el parlamentario y el jurista acusaron al secretario de Estado de no informar sobre la presencia de Vera en Argentina y permitir que su familia continuara recibiendo beneficios como víctimas de la dictadura.

Frente a esto, el titular de Seguridad Pública defendió su gestión y aseguró que se trata de una denuncia que podría constituir una acción calumniosa. “Espero que estas acciones no sean concertadas con el propósito de afectar a la hija, que es una víctima, y poner en entredicho el contenido del informe Rettig y el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda. Si son concertadas, me parece un negacionismo vergonzoso”, expresó.

Por su parte, el canciller Alberto van Klaveren explicó que las gestiones realizadas por la Cancillería respecto a Bernarda Vera se efectuaron a través de los consulados en Argentina y Suecia, desde 2024, y que no existe un registro completo de ciudadanos chilenos en el exterior, sino que se trabaja principalmente mediante las actuaciones consulares de cada persona. Sobre la coordinación con el embajador chileno en Argentina, aclaró que los canales consulares son distintos a los diplomáticos normales y que la información se maneja con reserva y protección de datos.

Bernarda Vera, conocida como “Anita”, figura en los registros nacionales como detenida desaparecida desde octubre de 1973, tras su detención en Panguipulli. Sin embargo, reportes periodísticos indican que logró escapar a Argentina y luego residir temporalmente en Suecia, antes de regresar a ese país sudamericano, donde vive actualmente.

