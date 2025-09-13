;

La tajante respuesta de Gary Medel tras acusación de Nicole Block por denuncia de presunto abuso sexual

Ante las consultas de la prensa, Medel reaccionó de manera escueta y evitó profundizar en la denuncia de la actriz.

Javiera Rivera

La tajante respuesta de Gary Medel tras acusación de Nicole Block por denuncia de presunto abuso sexual

El exseleccionado nacional Gary Medel reaccionó a la denuncia realizada por la actriz Nicole Block, quien lo acusó de un presunto episodio de abuso sexual ocurrido tras un encuentro concertado a través de una aplicación de citas.

La intérprete, entre lágrimas, relató en redes sociales que el futbolista habría intentado besarla sin su consentimiento y que incluso la habría sujetado del cuello dentro de su vehículo.

Su testimonio causó gran impacto y rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

Ante esta situación, la periodista Cecilia Gutiérrez tomó contacto con Medel para conocer su versión. Según contó en Instagram, la respuesta del “Pitbull” fue breve y desafiante: “Que diga lo que quiera”.

Revisa también

ADN

Además, al consultarle si tenía pensado emprender acciones legales contra Block, el exjugador de la Roja optó por no entregar más declaraciones, limitándose a enviar un emoji con el pulgar hacia arriba.

Por ahora, Medel no ha emitido un comunicado oficial y la denuncia de Block sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo y del deporte.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad