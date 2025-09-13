La tajante respuesta de Gary Medel tras acusación de Nicole Block por denuncia de presunto abuso sexual

El exseleccionado nacional Gary Medel reaccionó a la denuncia realizada por la actriz Nicole Block, quien lo acusó de un presunto episodio de abuso sexual ocurrido tras un encuentro concertado a través de una aplicación de citas.

La intérprete, entre lágrimas, relató en redes sociales que el futbolista habría intentado besarla sin su consentimiento y que incluso la habría sujetado del cuello dentro de su vehículo.

Su testimonio causó gran impacto y rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

Ante esta situación, la periodista Cecilia Gutiérrez tomó contacto con Medel para conocer su versión. Según contó en Instagram, la respuesta del “Pitbull” fue breve y desafiante: “Que diga lo que quiera”.

Además, al consultarle si tenía pensado emprender acciones legales contra Block, el exjugador de la Roja optó por no entregar más declaraciones, limitándose a enviar un emoji con el pulgar hacia arriba.

Por ahora, Medel no ha emitido un comunicado oficial y la denuncia de Block sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo y del deporte.