Ofensiva de la oposición: presentan denuncia y querella contra Cordero por detenida desaparecida que estaría en Argentina

Luego de que se revelara que Bernarda Vera, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que figura como detenida desaparecida en Chile desde 1973, estaría viviendo actualmente en Argentina, la oposición inició una ofensiva contra el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

Esto porque durante este viernes, el Partido Nacional Libertario (PNL) llegó hasta los tribunales de Justicia para interponer una querella en contra del secretario de Estado y de la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, por un presunto “fraude”.

Más tarde, el diputado de la UDI Jorge Alessandri llegó hasta la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para interponer una denuncia contra el ministro Cordero por no informar la aparición de Bernarda Vera en Argentina.

Según acusan, esto permitió que la familia de Bernarda Vera siguiera recibiendo ingresos en calidad de víctimas de familiares de detenidos desaparecidos.

Sobre esto se refirió el propio ministro de Seguridad Pública, quien señaló que “espero que esas acciones no sean concertadas con el propósito de afectar a la hija, que es una víctima que ha desconocido el paradero de su madre históricamente, y que a través de esta vía se trate de poner en entredicho el contenido del Informe Rettig y el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda”.

“Es conveniente revisar los antecedentes, antes de cometer no solo una acción indebida, sino que un acto que refleja una falta de humanidad pocas veces vista en el último tiempo en nuestro país”, cerró.