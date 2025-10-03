“Ninguna persona de extrema derecha cuenta con un sentido común. El fanatismo se los lleva”
El exitoso influencer chileno comentó el actual panorama eleccionario en el país, donde sorprendió con su opinión respecto a cuál es el que “representa al chileno de a pie”.
No hay duda del éxito que ha tenido el influencer Otakin en redes sociales. Con sus reseñas de comida y restaurantes, ha sabido ganarse el cariño de los internautas.
Por lo mismo, en conversación con La Cuarta, el creador de contenido se refirió a los candidatos presidenciales, donde los reseñó tal como si lo hiciera con un plato de comida.
“Tenemos ocho candidatos que están tan polarizados que ninguno representa al chileno de a pie”, partió señalando el influencer.
Sin embargo, Otakin sorprendió con su opinión respecto a cuál es el candidato que “representa al chileno de a pie”.
“(En realidad) Solo hay uno que representa al chileno de a pie y que obviamente sabemos que no va a salir presidente, que es uno de los más cuerdos, pero el extremismo también lo lleva a cometer errores: es el profe Artés”, afirmó.
“Creo que es uno de los más consecuentes, pero el extremismo lo lleva a decir tonteras. Lo lleva a decir cosas que no pueden ser, que son utópicas. Y la contraparte, Jeannette Jara, creo que es una persona que podría dirigir muy bien el país, pero que ya al momento de contar algo y que te lo desmientan, es una red flag”, agregó.
Asimismo, tuvo duros comentarios para el resto de candidatos, apuntando directamente a la extrema derecha.
“De los demás ni siquiera me voy a referir, porque creo que el sentido común es algo primordial para la vida y para dirigir el país, y ninguno de los otros candidatos cuenta con eso. Ninguna persona de extrema derecha cuenta con un sentido común. El fanatismo se los lleva“, aseveró.