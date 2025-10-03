No hay duda del éxito que ha tenido el influencer Otakin en redes sociales. Con sus reseñas de comida y restaurantes, ha sabido ganarse el cariño de los internautas.

Por lo mismo, en conversación con La Cuarta, el creador de contenido se refirió a los candidatos presidenciales, donde los reseñó tal como si lo hiciera con un plato de comida.

“Tenemos ocho candidatos que están tan polarizados que ninguno representa al chileno de a pie”, partió señalando el influencer.

Sin embargo, Otakin sorprendió con su opinión respecto a cuál es el candidato que “representa al chileno de a pie”.

“(En realidad) Solo hay uno que representa al chileno de a pie y que obviamente sabemos que no va a salir presidente, que es uno de los más cuerdos, pero el extremismo también lo lleva a cometer errores: es el profe Artés”, afirmó.

“Creo que es uno de los más consecuentes, pero el extremismo lo lleva a decir tonteras. Lo lleva a decir cosas que no pueden ser, que son utópicas. Y la contraparte, Jeannette Jara, creo que es una persona que podría dirigir muy bien el país, pero que ya al momento de contar algo y que te lo desmientan, es una red flag”, agregó.

Asimismo, tuvo duros comentarios para el resto de candidatos, apuntando directamente a la extrema derecha.

“De los demás ni siquiera me voy a referir, porque creo que el sentido común es algo primordial para la vida y para dirigir el país, y ninguno de los otros candidatos cuenta con eso. Ninguna persona de extrema derecha cuenta con un sentido común. El fanatismo se los lleva“, aseveró.