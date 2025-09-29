;

Reportaje revela que detenida desaparecida estaría viva en Argentina: estuvo viviendo varios años en Suecia

“Ya imaginaba que este momento llegaría, que alguien la iba a encontrar”, dijo uno de los hijos de la mujer.

Cristóbal Álvarez

Durante este lunes, revelaron que Bernarda Vera, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que figura como detenida desaparecida en Chile desde 1973, estaría viviendo actualmente en Argentina.

La versión oficial recogida en el Informe Rettig señalaba que Vera había sido detenida, fusilada y hecha desaparecer por militares en octubre de ese año. No obstante, otras fuentes apuntaban a que logró escapar hacia Argentina y más tarde obtener residencia en Suecia, donde en 1984 fue nacionalizada.

Sin embargo, el exdetective de la PDI Sandro Gaete, quien integró el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y el Plan Nacional de Búsqueda, aseguró que entregó información sobre este caso, pero no se tomaron acciones.

“Supuestos falsos detenidos desaparecidos”

“Pregunté directamente a la encargada del plan, Magdalena Garcés, ‘¿tú qué conoces?’. Y ella, para gran sorpresa mía, me dijo que este era un tema que se conocía desde 2007, porque el año 2007 estalló el primer escándalo por supuestos falsos detenidos desaparecidos”, relató.

Gaete explicó que los antecedentes apuntaban a un grupo de revolucionarios que escapó hacia Argentina y que “los primeros datos dan cuenta que un revolucionario sueco se va con un grupo, logra escapar de la persecución de los militares (…) hay algunos enfrentamientos, pero él logra escapar a Argentina, y en ese grupo hay una mujer”.

En esa línea, indicó que se supo de un testimonio en Suecia: “Se empezaron a hacer algunas indagaciones y se logra conocer que existía el testimonio del hermano sueco de este internacionalista, que daba cuenta que él, en Suecia, había tenido contacto con una chilena”.

No obstante, el Servicio de Migraciones de Suecia confirmó que Vera tuvo un permiso de residencia en 1978, se convirtió en ciudadana en 1984 y volvió a Argentina en 1999.

“Ya imaginaba que este momento llegaría”

De acuerdo con datos oficiales del país trasandino, Chilevisión dio con una mujer llamada Bernarda Vera, cuyo día y mes de nacimiento coinciden con la militante del MIR.

El medio contactó a su hijo, quien reconoció fuera de cámara que su madre es efectivamente Bernarda Vera y que “ya imaginaba que este momento llegaría, que alguien la iba a encontrar”, aunque aclaró que ella no está dispuesta a renunciar a la vida que lleva.

