VIDEO. “No ha sido fácil”: Nicole Moreno no oculta su emoción tras lograr el bicampeonato en prestigiosa competición fitness
La modelo, deportista y empresaria, también conocida como “Luli”, logró conquistar dos medallas de oro en el Ms. Olimpia.
La modelo y deportista chilena Nicole Moreno, conocida popularmente como Luli, alcanzó un nuevo hito en su carrera al obtener dos medallas de oro en el prestigioso Ms. Olimpia 2025, consolidándose como bicampeona mundial en fitness.
En conversación con ADN.cl, expresó su felicidad por el logro: “La verdad que estoy muy feliz, vengo llegando a una competencia a nivel mundial muy importante, el Mr. Olimpia, donde salí bicampeona, gané mi dos categorías, división bikini y fitness”.
La emoción fue evidente en sus palabras: “Ay, me medio como... alegría (...) Ay, me emociono. Yo soy como... como de no asimilar las cosas en el momento”.
Revisa también:
Además, destacó la exigencia de su preparación: “Es un tremendo trabajo. Me ha ido muy bien en mi disciplina, en mis competencias a nivel mundial durante este 2025. Ha sido brutal, ha sido un largo trabajo, la verdad. No ha sido fácil. Y me siento emocionada, feliz. Esta fue mi última competencia en el Mr. Olimpia, que me lo voy a llevar con todo mi corazón”.
El orgullo de Luli por representar a Chile
Sobre representar al país, la deportista fue clara: “La verdad que en mi última competencia había 24 países, entre ellos Chile. Ganamos. Y amo representar a Chile, amo ser chilena. En mis competencias, cuando estoy afuera, el nacionalismo, wow, crece al 1000% más de lo que está en el momento...”.
“Entonces obviamente que siempre voy a querer entregar mi mejor versión y hacerle caso a mi preparador en todo para no fallar en nada, y para que el resultado sea muy positivo”, añadió.
Finalmente, Nicole Moreno resaltó la relevancia del torneo: “La verdad que el Olimpia es wow. Si te juzgan los jueces más importantes del mundo. Jueces admirables. No, la gente que es de mi mundo, del área del fisiculturismo, del fitness, saben cómo es importante esto. Quizá acá en Chile no hay mucho conocimiento y todo”.
“Pero es algo muy lindo que disfruto en tarima. Me apasiona y pensar que estas dos medallas representan muchas cosas que viví. Me preparé muchísimo, siempre me preparo para entregar lo mejor”, cerró la bicampeona.