Nicolas Cage protagoniza una nueva y polémica película que apuesta por el terror bíblico

El nuevo tráiler de The Carpenter’s Son ha puesto a Nicolas Cage nuevamente en el centro de la conversación, generando opiniones divididas por la historia propuesta.

El actor interpreta a San José en esta producción dirigida por Lotfy Nathan, que combina drama bíblico con terror sobrenatural, siendo una combinación arriesgada pero que busca marcar tendencia.

La cinta parte de una premisa poco habitual en el cine religioso: toma como referencia el Evangelio de la infancia de Tomás, un texto apócrifo de tradición copta que narra episodios sobrenaturales en la niñez de Jesús.

Al no ser parte del canon oficial, estos relatos han sido considerados marginales por las iglesias cristianas, pero en esta ocasión sirven como base para construir un relato cargado de misterio y tensión.

Nathan, cineasta estadounidense con raíces en la Iglesia Copta de Egipto, sitúa la historia en el Egipto romano, cuando la Sagrada Familia vivía en la clandestinidad.

Para dar realismo al entorno, el rodaje se realizó en localizaciones naturales de Grecia como Sfakiá, Preveli y Mégara, paisajes que evocan un territorio árido y hostil en medio de las tensiones familiares y fenómenos paranormales.

Un elenco de apuesta

El reparto mezcla figuras consagradas con jóvenes talentos internacionales. Cage encarna a un José que enfrenta dudas existenciales y el desafío de criar a un hijo con poderes inexplicables, en línea con la inclinación reciente del actor hacia proyectos oscuros y arriesgados, como Mandy o Dream Scenario.

Noah Jupe interpreta al joven Jesús, mencionado en la película como ‘El Chico’, que experimenta visiones perturbadoras mientras cuestiona su identidad.

FKA Twigs aporta intensidad en el rol de María, mientras que la británica Isla Johnston sorprende como una enigmática encarnación de Satanás, reforzando el carácter inquietante del filme.

Polémica y expectación

Desde la publicación del tráiler, la película ha generado opiniones divididas. Sectores religiosos han mostrado reparos ante la reinterpretación de figuras sagradas y la fusión del cine bíblico con el terror.

Sin embargo, para otros espectadores, el proyecto ofrece una aproximación novedosa a historias universales, explorando la relación entre padres e hijos, la búsqueda de identidad y las dudas de la fe.

En un momento en que la industria tiende a revisitar relatos clásicos desde miradas críticas y contemporáneas, The Carpenter’s Son se posiciona como una propuesta destinada tanto a provocar debates como a captar la atención del público con un tono radicalmente distinto al de las tradicionales adaptaciones bíblicas.

El estreno mundial está fijado para el 14 de noviembre.