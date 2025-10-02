Empresario imputado por caso Julia Chuñil y las escuchas telefónicas con su padre: “No sé si él me lo dijo a mí o yo a él”

El empresario forestal Juan Carlos Morstadt respondió públicamente a la controversia por la filtración de una transcripción telefónica en la que supuestamente habría reconocido que la dirigenta mapuche Julia Chuñil, desaparecida hace casi un año, fue quemada.

“Es totalmente falso. Yo jamás dije esas cosas (…) yo soy totalmente inocente”, declaró inicialmente el imputado, para después contradecirse.

Morstadt agregó que las conversaciones mencionadas fueron con su padre de 93 años, quien estaba hospitalizado en ese periodo, y planteó dudas sobre la versión difundida: “No sé si él me hizo un comentario a mí, yo lo hice a él, pero hay que ver la grabación” dijo a 24 Horas.

Antecedente parcial

El Presidente Gabriel Boric también se refirió al caso, asegurando que “nadie puede ser indiferente cuando desaparece una persona, como es el caso de Julia Chuñil. Exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad”.

En tanto, el fiscal nacional Ángel Valencia explicó que lo revelado corresponde a “una aparente filtración de una petición presentada por un fiscal para notificar la solicitud de diligencias de investigación. Esa parece sería la fuente de un antecedente que insisto que es parcial, se ha dado, no está completo”.

La transcripción fue subida por error al sistema del Ministerio Público el 15 de septiembre y posteriormente retirada.