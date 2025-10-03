El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Millonario asalto armado a familia en La Cisterna: robaron más de seis armas, una caja fuerte y el vehículo

Durante la noche del jueves, una familia fue víctima de un violento asalto al interior de su vivienda ubicada en calle Argentina, comuna de La Cisterna.

En concreto, cinco sujetos armados irrumpieron en el domicilio, donde se encontraba un matrimonio junto a sus dos hijos, de un año y medio y 11 años.

Los delincuentes golpearon en la cabeza al dueño de casa y sustrajeron una caja fuerte con cinco escopetas de caza y un arma de fuego inscrita, además de joyas, artículos electrónicos y teléfonos celulares.

En ese instante, la banda cargó el botín en el vehículo de la familia y huyó del lugar. El avalúo preliminar de lo robado asciende a más de 40 millones de pesos.

La Brigada Metropolitana de la PDI desarrolla las pericias por instrucción del Ministerio Público y ejecuta diligencias para ubicar a los responsables del asalto.