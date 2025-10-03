;

VIDEO. Ya está controlado: las imágenes del incendio que afectó a tienda del Costanera Center en Providencia

En el lugar trabajan varias compañías de Bomberos para contener las llamas al interior del centro comercial.

Cristóbal Álvarez

Ya está controlado: las imágenes del incendio que afectó a tienda del Costanera Center en Providencia

Durante la mañana de este viernes, un incendio se registró en la intersección de avenida Tobalaba con avenida Andrés Bello, en la comuna de Providencia.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro se habría originado en dependencias del Costanera Center.

En concreto, las llamas se concentrarían en una tienda al interior del centro comercial.

En el lugar trabajaron múltiples compañías de Bomberos para controlar el siniestro y evitar su propagación.

Tras varios minutos, el incendio fue controlado por personal de emergencia, y ahora los trabajos se concentran en despejar la zona para que el recinto pueda estar operativo.

Desde Cenco Malls indicaron que abrirán el Costanera Center “en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan”.

>> Revisa las imágenes del incendio que afectó a tienda del Costanera Center:

