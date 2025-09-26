Revelan detalles de la votación del Balón de Oro 2025: la increíble diferencia de puntos entre Dembélé y Lamine Yamal

El delantero francés del PSG, Ousmane Dembélé, se consagró el pasado lunes como el ganador del Balón de Oro 2025, premio que entrega la revista France Football y cuya ceremonia se celebró en el Teatro del Châtelet de París.

El futbolista de 28 años superó en las votaciones al español Lamine Yamal (FC Barcelona), quien quedó en el segundo lugar, y al mediocampista portugués Vitinha (PSG), que se ubicó tercero.

A cuatro días de la entrega del galardón, la revista France Football dio a conocer este viernes los primeros detalles de la votación, en la que se reveló que Dembélé se impuso ampliamente a Yamal por una diferencia de 321 puntos.

El francés obtuvo 1.380 puntos entre los 100 jurados que decidieron la votación, mientras que el español alcanzó los 1.089, lejos de su máximo competidor. Vitinha, en tanto, completó el podio con 703 puntos.

Para tener un parámetro, el mediocampista español Rodri ganó el Balón de Oro del 2023 luego de sumar 1170 votos, imponiéndose por un estrecho margen sobre Vinícius Júnior (1129).

Así fue la votación del Balón de Oro 2025

1. Ousmane Dembélé (Francia, PSG), 1.380 puntos

2. Lamine Yamal (España, Barcelona), 1.059 puntos.

3. Vitinha (Portugal, PSG), 703 puntos.

4. Mohamed Salah (Egipto, Liverpool), 657 puntos.

5. Raphinha (Brasil, Barcelona), 620 puntos.

6. Achraf Hakimi (Marruecos, PSG), 484 puntos.

7. Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid), 378 puntos.

8. Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea), 211 puntos.

9. Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG), 172 puntos.

10. Nuno Mendes (Portugal, PSG), 171 puntos.

11. Pedri (España, Barcelona), 124 puntos.

12. Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia, PSG), 123 puntos.

13. Harry Kane (Inglaterra, Bayern Múnich), 112 puntos.

14. Désiré Doué (Francia, PSG), 74 puntos.

15. Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting Portugal), 56 puntos.

16. Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid), 51 puntos.

17. Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona), 49 puntos.

18. Scott McTominay (Escocia, Napoli), 45 puntos.

19. Joao Neves (Portugal, PSG), 40 puntos.

20. Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán), 37 puntos.

21. Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund), 25 puntos.

22. Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool), 21 puntos.

23. Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid), 21 puntos.

24. Fabián Ruiz (España, PSG), 20 puntos.

25. Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter de Milán), 20 puntos.

26. Erling Haaland (Noruega, Manchester City), 18 puntos.

27. Declan Rice (Inglaterra, Arsenal), 13 puntos.

28. Virgil Van Dijk (Países Bajos, Liverpool), 7 puntos.

29. Florian Wirtz (Alemania, Bayer Leverkusen), 5 puntos.

30. Michael Olise (Francia, Bayern Múnich), 4 puntos.