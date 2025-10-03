;

Incendio en Costanera Center: este fue el motivo que provocó el cierre total del centro comercial en Providencia

Desde el mall informaron que la reapertura se realizará de manera progresiva en un par de horas.

Cristóbal Álvarez

3 de octubre de 2025/PROVIDENCIAFOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

3 de octubre de 2025/PROVIDENCIA FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Durante la madrugada de este viernes, un incendio afectó a una tienda del Costanera Center, lo que obligó a evacuar a 500 personas y retrasó el ingreso de cerca de 7.000 trabajadores.

En concreto, la emergencia se originó en el tercer piso del centro comercial, en un local de Skechers, tras la combustión de una pantalla LED corporativa de gran tamaño.

Doce compañías de Bomberos llegaron al lugar y lograron controlar rápidamente el fuego, aunque el humo obligó a cerrar temporalmente el recinto.

En el exterior, cientos de trabajadores rodearon el edificio a la espera de instrucciones. Los primeros en ingresar serían empleados de Jumbo por accesos laterales, mientras que la apertura al público dependerá de la revisión de posibles filtraciones de agua producto de las labores de extinción.

Desde la administración del mall informaron que la reapertura se realizará de manera progresiva, aunque el tercer piso —donde se concentró la emergencia— permanecerá cerrado por más tiempo.

