¿Cuándo abre el Costanera Center hoy tras incendio? Esto dijeron desde Cenco Malls y Bomberos

Múltiples compañías de Bomberos llegaron al lugar para controlar el fuego que comenzó de madrugada.

Cristóbal Álvarez

Durante la mañana de este viernes, un incendio afectó a una de las tiendas del Costanera Center, en la comuna de Providencia, lo que obligó a evacuar a cerca de 2.000 trabajadores del recinto.

Múltiples compañías de Bomberos llegaron al lugar para controlar el fuego y evitar su propagación.

Según informó la institución, la primera alerta fue entregada por una brigada interna del centro comercial alrededor de las 5:30 horas, la que realizó una inspección inicial antes de dar aviso a Bomberos de Santiago.

Los funcionarios aseguraron que el centro comercial quedará operativo tras las diligencias y el control del siniestro.

Además, detallaron que las labores de ventilación y limpieza continúan en el interior del edificio para dejar la zona en condiciones seguras y permitir posteriormente el ingreso de las personas.

Por su parte, Cenco Malls indicó que, en una primera evaluación, no se constataron daños en los locales contiguos. De forma preventiva, se cortó el suministro eléctrico en el sector afectado y se desalojó el recinto.

Estado del recinto: La administración aseguró que el centro comercial quedó evacuado y que abrirá sus puertas en cuanto se cumplan los estándares de seguridad tras las diligencias y el control del siniestro

