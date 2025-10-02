;

Uno era para un reality: Afirman que Francisco Kaminski rechazó dos millonarios contratos de la televisión chilena

El exanimador de TV+ y La Red habría descartado así cualquier posibilidad de volver en el futuro próximo a la televisión.

En Sígueme, el periodista Sergio Marabolí reveló que dos importantes canales de televisión intentaron fichar a Francisco Kaminski para sus estelares, sin embargo, el animador decidió negarse a las propuestas.

La primera negociación fue con Chilevisión, según explicó el panelista del programa de espectáculos de TV+, donde buscaban que el comunicador se incorporara a Fiebre de Baile. “Se juntaron con él y le ofrecieron 40 millones de pesos por tres semanas. Y dijo que no. Porque no quería exponerse más”, señaló el periodista.

Posteriormente, el comunicador contó que la segunda oferta provino de Mega, que pretendía sumarlo al reality de cocina El Internado. “Lo llaman y le dicen: ¿sabes qué Francisco? Tengo 3 millones de pesos diarios para que estés en el encierro en Perú”, relató.

El propio Francisco Kaminski habría explicado dos razones para rechazar esta alternativa: su imposibilidad de compartir el baño con otras personas y también que no podía pasar tanto tiempo lejos de su hijo.

De acuerdo con el periodista, el canal intentó convencerlo con beneficios adicionales: un baño exclusivo y la posibilidad de que su hijo lo visitara una vez por semana. Sin embargo, esas condiciones no fueron suficientes y Kaminski finalmente declinó de manera definitiva.

