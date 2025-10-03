Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 3 de octubre, y quién transmite? / Daniel Pino/UnoNoticias

Hoy, viernes 3 de octubre, el fútbol chileno reanuda parcialmente su actividad, con una agenda que contempla un partido.

En medio del desarrollo del Mundial Sub 20, este encuentro dará inicio a la fecha 26 de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 3 de octubre tendrá su único encuentro a las 19:30 horas, en el estadio Ester Roa Rebolledo, donde Deportes Concepción recibirá a Magallanes.

Cristián Garay será el juez del compromiso, que será transmisión por TV en TNT Sports.