El dramático relato de padre tras turbazo en La Cisterna: “Apuntaron a mi hijo de 1 año y medio y a mi hija de 11″

Un violento robo del tipo turbazo se registró durante la noche del jueves en la comuna de La Cisterna, donde una familia fue intimidada y agredida por los antisociales.

Según información policial, cinco sujetos armados irrumpieron en el domicilio, quienes golpearon al padre de familia, e intimidaron a su esposa y sus hijos de 1 año y medio y de 11 años.

Tras el ilícito, el dueño de casa entregó el crudo testimonio de lo ocurrido. “Al mirar se vino la puerta encima y había cinco tipos empujando. No pude con ellos”, señaló.

“Acto seguido, combos, golpes, cachazos de armas en la cabeza, y de ahí entraron dos a apuntar a mi hijo de un año y medio y a la niña de 11 años”, detalló.

Además, detalló que los ladrones “se robaron unas armas debidamente inscritas que tenía yo para cazar, televisores, dinero en efectivo, joyas, teléfono, tablet”.

La Brigada Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando las pericias para ubicar a los responsables del asalto.