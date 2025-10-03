Dictan prisión preventiva para madre acusada de doble parricidio en Chiguayante

El Juzgado de Garantía de Chiguayante decretó prisión preventiva para la mujer imputada de doble parricidio.

El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía, por lo que determinó la medida cautelar más gravosa, y dio además 5 meses de investigación.

Según las indagatorias, la imputada usó dos armas distintas para concretar el crimen: de calibre 22 y 32, baleando a ambos en la cabeza.

Su hija de 39 años murió en el lugar, mientras que su otro hijo de 33 quedó en riesgo vital, falleciendo dos días después.

El hecho quedó al descubierto a fines de septiembre, tras el aviso de vecinos que alertaron sobre su conducta sospechosa.

Al momento de su arresto, en un local comercial, portaba un arma no inscrita con cuatro municiones y dos vainas ya percutadas.

🚨En prisión preventiva quedó la mujer de 64 años (M.O.F.C) por el doble parricidio de sus hijos en #Chiguayante La defensa argumentó el “homicidio altruista”, ya que dejó una carta de despedida en la que explicaba que no quería dejarlos solos @adnradiochile https://t.co/UywXaEaeY6 pic.twitter.com/sq5yvUtJKR — Nicolás Medina Parada (@nicomedinapa) October 3, 2025