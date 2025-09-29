;

Mantenía cuatro municiones y dos ya percutadas: los alarmantes detalles tras detención de madre investigada por doble parricidio en Chiguayante

La detención se produjo tras alerta de vecinos en Coihueco. El revólver fue incautado y enviado a pericias mientras dura la investigación.

Martín Neut

Detención de madre investigada por doble parricidio en Chiguayante

La Fiscalía de Chillán formalizó este lunes a M.O.F.C., de 64 años, por porte ilegal de arma de fuego y municiones, tras ser detenida el domingo en la comuna de Coihueco.

La mujer fue sorprendida portando un revólver calibre 22 con cuatro municiones y dos vainas percutidas, sin contar con autorización ni inscripción legal del arma.

ADN

El fiscal Florentino Bobadilla Rodríguez explicó que la detención se originó tras la alerta de vecinos de un negocio del camino El Coleal, quienes advirtieron “actitudes sospechosas de la imputada”.

Bobadilla añadió: “Efectivamente lograron determinar que ella aportaba un arma de fuego dentro de su vestimenta, y este revólver mantenía cuatro municiones, pero además mantenía dos vainas que ya estaban percutadas”.

Mañana será formalizada

La mujer también enfrenta una investigación por doble parricidio en Chiguayante.

Tras la formalización, el tribunal decretó prohibición de salir del país y dejó a la imputada en calidad de detenida en tránsito, trasladándola a la cárcel de mujeres de Bulnes, donde será puesta a disposición del tribunal de Chiguayante este martes a las 9 horas para su formalización.

El plazo de investigación del Ministerio Público quedó fijado en cuatro meses.

