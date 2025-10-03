Corte de Antofagasta rechaza recurso contra consulta indígena por acuerdo Codelco–SQM

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó con costas los recursos de protección interpuestos por la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de San Pedro de Atacama (ARASPA) y la Comunidad Atacameña de Coyo contra Corfo, con los que buscaban suspender la consulta indígena vinculada al acuerdo de asociación entre Codelco y SQM para explotar litio en el Salar de Atacama.

En su fallo de 83 páginas, el tribunal concluyó que “no existe mérito” para sostener que el proceso de consulta adolezca de vicios, y subrayó que la agencia estatal “ha sido planificado y desarrollado de manera bastante extensa, superior a lo normativamente regulado”. Según la sentencia, ello permitió a todos los intervinientes conocer el proyecto y formular observaciones.

La Corte destacó además que la metodología de la consulta fue definida de manera conjunta con las organizaciones indígenas, quedando constancia tanto de los disensos como de los ajustes incorporados a partir de esos desacuerdos. En esa línea, sostuvo que Corfo cumplió las obligaciones legales aplicables y que no se aprecia actuación de mala fe, señalando incluso que los estándares del proceso “están muy encima” de consultas anteriores en materias similares, informa el Diario Financiero.

Otro fundamento central del rechazo fue la extemporaneidad de varias alegaciones: a juicio del tribunal, los puntos cuestionados “ya fueron revisados y explicados” durante el desarrollo de la consulta, por lo que cualquier impugnación debía haberse presentado al cierre de la etapa de planificación, a inicios de 2025.

Con esta resolución, la consulta indígena asociada al acuerdo Codelco–SQM continúa su curso, despejando —al menos en esta sede— uno de los flancos judiciales más relevantes del proceso para la continuidad de la explotación de litio en el Salar de Atacama.