“Como si me hubiesen hecho quimioterapia”: Carla Ballero revela las secuelas que padece tras crítico episodio de salud

La figura televisiva llegó a estar al borde de la muerte producto de una peligrosa bacteria.

La comunicadora Carla Ballero atravesó una compleja situación de salud que la mantuvo hospitalizada durante 60 días y obligó a someterse a dos cirugías. Aunque hoy se encuentra en franca recuperación, las secuelas físicas todavía están presentes en su vida cotidiana.

El problema comenzó en mayo, cuando debió alejarse de la televisión tras ser diagnosticada con neumonía provocada por una infección bacteriana de estreptococo. A esa enfermedad se sumó un derrame pleural, condición caracterizada por la acumulación de líquido entre los pulmones y la cavidad torácica.

Si bien asegura sentirse recuperada casi en su totalidad, la expanelista de Sígueme reveló que los tratamientos médicos le provocaron un efecto inesperado: “Se me cayó como el 70% del pelo a los dos meses del alta. Fue como si me hubiesen hecho quimioterapia, por lo fuerte de los medicamentos (...) Me afeité atrás y también gran parte de la cabeza”, explicó en diálogo con 24horas.cl.

Salirme del foco de la belleza, me hizo crecer, valorar lo esencial y conectarme con mi esencia real”, añadió.

Actualmente, Carla Ballero complementa su recuperación con vitaminas y minerales para reforzar su organismo. Este proceso, según ella, también marcó un cambio profundo en su manera de vivir.

Me he querido poco en mi vida y ahora me estoy disfrutando. Siento que estoy en un superexquisito momento. Disfruto el poder despertarme, disfruto el día a día, y eso no me pasaba antes”, concluyó.

