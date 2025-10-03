Ciclista es atropellado por Biotren en San Pedro de La Paz: habría intentado cruzar con la barrera abajo

En horas de la mañana de este viernes, un ciclista fue atropellado por Biotren en San Pedro de La Paz, región del Biobío.

Según primeras informaciones, el hecho ocurrió cuando la víctima, de 28 años, habría intentado cruzar la vía en el sector de Avenida Los Claveles con Pedro Aguirre Cerda.

Sin embargo, el hombre lo hizo cuando la barrera de seguridad se encontraba abajo, lo cual terminó con la máquina impactando al hombre.

Por esta situación, el sujeto fue trasladado hasta un recinto asistencial producto de un fuerte golpe en la cabeza, lo cual lo mantiene en estado grave.

En tanto, desde Biotren indicaron que por los trabajos del personal de emergencia y Carabineros, los servicios retomarán su continuidad de forma paulatina desde Coronel a Concepción, pero con alteración en itinerario.