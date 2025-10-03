Cambio de jornada, no de pronóstico: este es el “día clave” en que volverá la lluvia en Santiago / Sebastian Beltran Gaete

Pese a las altas temperaturas registradas en Santiago, donde los termómetros marcaron más de 30 grados, la lluvia volverá a la capital durante los próximos días.

Así lo proyectó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), organismo que detalló que este frente se registrará durante el fin de semana.

En ese sentido, se actualizó el día en que caerán las precipitaciones en la región Metropolitana.

Este es el “día clave” en que volverá la lluvia en Santiago

Según el portal meteorológico, luego de estos días de altas temperaturas, la lluvia volverá a Santiago este fin de semana.

En detalle, y pese a que en un principio se había estimado que las precipitaciones caerían desde el sábado, esto cambió y ahora el frente se registrará durante el domingo 5 de octubre.

Para dicha jornada, se esperan chubascos débiles desde la madrugada, las que se extenderán hasta la tarde, donde la máxima llegará a 14 grados.