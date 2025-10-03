;

Chat filtrado vincula a “cuenta troll” con el equipo digital de Kast: “Hablamos a menudo con su community manager”

El chat será anexado a la investigación de la fiscal regional de Valparaíso; en paralelo, el querellado rechazó disculparse por publicaciones ofensivas y difusión de datos.

Mario Vergara

Chat filtrado vincula a “cuenta troll” con el equipo digital de Kast: “Hablamos a menudo con su community manager”

Chat filtrado vincula a “cuenta troll” con el equipo digital de Kast: “Hablamos a menudo con su community manager” / grinvalds

CIPER accedió a un intercambio de mensajes del 28 de noviembre de 2024 entre el administrador de la cuenta @JackedIn —alias “Neuroc”— y otro usuario, donde el primero asegura mantener contacto “a menudo” con el community manager de José Antonio Kast. En ese diálogo, posterior al buen desempeño del Partido Republicano en las elecciones municipales, “Neuroc” atribuye parte de esos resultados al “trabajo territorial” del líder republicano y subraya que su grupo digital coordina contenidos a favor de esa colectividad.

Según Chilevisión, la persona detrás de “Neuroc” sería Ricardo Inaiman Barrios (38), identificación que no ha sido desmentida por él. El mismo medio lo ubicó entre las cuentas que difundieron información falsa o tergiversada contra Evelyn Matthei, la ministra Jeannette Jara y el gobierno. CIPER intentó contactarlo por distintas vías, sin éxito. En el chat citado, “Neuroc” dice no militar en Republicanos, pero afirma pertenecer a un “grupo grande” de derecha que coordina publicaciones.

El vínculo con el ecosistema digital de Kast aparece, además, en que la cuenta del candidato sigue a “Neuroc” y a perfiles cuestionados por desinformación —como @Kasterizado—, mientras que el equipo que lleva la estrategia en X, encabezado por Felipe Costabal, no respondió las consultas de CIPER sobre la supuesta coordinación con “Neuroc”. En paralelo, documentos de Chile Vamos citados por la prensa describen a @JackedIn como “cuenta madre” que legitima y prepara terreno para ataques posteriores en redes.

Revisa también:

ADN

El caso ya tiene aristas judiciales. Fuentes indicaron a CIPER que el registro del chat será incorporado a la causa que lleva la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, por una presunta red de bots favorables a Kast, denuncia presentada por los diputados socialistas Daniel Manoucheri y Daniella Cicardini. En lo penal, Inaiman enfrenta además una querella por injurias graves con difusión, que incluye publicaciones donde a la denunciante se le atribuyen insultos y se divulgaron datos sensibles.

En audiencia ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, el querellado negó los hechos y rechazó disculpas o salida alternativa; la preparación de juicio simplificado quedó fijada para el 28 de noviembre.

Los informes internos de Chile Vamos citados por CIPER y Chilevisión sostienen que cerca del 38% de las cuentas que atacaron coordinadamente a Matthei también respaldaban al Partido Republicano, y que “Neuroc” habría realizado decenas de publicaciones contra Johannes Kaiser entre abril y junio. Pese a ello, la cuenta permanece activa: el 2 de octubre volvió a intervenir el debate electoral, criticando a Matthei y Jara y amplificando contenidos favorables a Kast.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad