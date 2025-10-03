Chat filtrado vincula a “cuenta troll” con el equipo digital de Kast: “Hablamos a menudo con su community manager”

CIPER accedió a un intercambio de mensajes del 28 de noviembre de 2024 entre el administrador de la cuenta @JackedIn —alias “Neuroc”— y otro usuario, donde el primero asegura mantener contacto “a menudo” con el community manager de José Antonio Kast. En ese diálogo, posterior al buen desempeño del Partido Republicano en las elecciones municipales, “Neuroc” atribuye parte de esos resultados al “trabajo territorial” del líder republicano y subraya que su grupo digital coordina contenidos a favor de esa colectividad.

Según Chilevisión, la persona detrás de “Neuroc” sería Ricardo Inaiman Barrios (38), identificación que no ha sido desmentida por él. El mismo medio lo ubicó entre las cuentas que difundieron información falsa o tergiversada contra Evelyn Matthei, la ministra Jeannette Jara y el gobierno. CIPER intentó contactarlo por distintas vías, sin éxito. En el chat citado, “Neuroc” dice no militar en Republicanos, pero afirma pertenecer a un “grupo grande” de derecha que coordina publicaciones.

El vínculo con el ecosistema digital de Kast aparece, además, en que la cuenta del candidato sigue a “Neuroc” y a perfiles cuestionados por desinformación —como @Kasterizado—, mientras que el equipo que lleva la estrategia en X, encabezado por Felipe Costabal, no respondió las consultas de CIPER sobre la supuesta coordinación con “Neuroc”. En paralelo, documentos de Chile Vamos citados por la prensa describen a @JackedIn como “cuenta madre” que legitima y prepara terreno para ataques posteriores en redes.

El caso ya tiene aristas judiciales. Fuentes indicaron a CIPER que el registro del chat será incorporado a la causa que lleva la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, por una presunta red de bots favorables a Kast, denuncia presentada por los diputados socialistas Daniel Manoucheri y Daniella Cicardini. En lo penal, Inaiman enfrenta además una querella por injurias graves con difusión, que incluye publicaciones donde a la denunciante se le atribuyen insultos y se divulgaron datos sensibles.

En audiencia ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, el querellado negó los hechos y rechazó disculpas o salida alternativa; la preparación de juicio simplificado quedó fijada para el 28 de noviembre.

Los informes internos de Chile Vamos citados por CIPER y Chilevisión sostienen que cerca del 38% de las cuentas que atacaron coordinadamente a Matthei también respaldaban al Partido Republicano, y que “Neuroc” habría realizado decenas de publicaciones contra Johannes Kaiser entre abril y junio. Pese a ello, la cuenta permanece activa: el 2 de octubre volvió a intervenir el debate electoral, criticando a Matthei y Jara y amplificando contenidos favorables a Kast.